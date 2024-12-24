Правительство Великобритании обсуждает запрет на ДВС к 2030 году без учета мнения водителей

В Британии начались консультации по выполнению обязательств в рамках ZEV Mandate — инициативы, устанавливающей долю автомобилей с нулевым уровнем выбросов в ежегодных продажах каждого автопроизводителя. При этом в обсуждении участвуют представители автопрома и инфраструктуры зарядки, но мнения водителей вновь не учитываются.

Министр транспорта Хайди Александр заявила, что консультации направлены на то, чтобы определить, как эффективно реализовать план по прекращению продаж новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году, обеспечив успешный переход на транспорт с нулевыми выбросами.

В Министерстве транспорта (DfT) отметили, что цель консультации — восстановить ясность для автопроизводителей и зарядной инфраструктуры, чтобы стимулировать инвестиции. Компании смогут высказать мнение о переходе на электромобили, предложить идеи для поддержки потребителей и уточнить, какие гибриды останутся в продаже до 2035 года.

«Автомобильная отрасль Великобритании, обеспечивающая 152 тысячи рабочих мест и приносящая экономике £19 миллиардов, — это важный актив, а переход на электромобили дает беспрецедентные возможности для инвестиций и инноваций», — отметила министр транспорта. Она подчеркнула, что новая политика правительства устранит недостаток ясности, который мешал развитию отрасли.

По словам министра энергетики Эда Милибанда, ускорение перехода на электротранспорт поможет снизить затраты на эксплуатацию автомобилей для водителей, сократить загрязнение воздуха, поддержать британских производителей и создать рабочие места в новых индустриях.