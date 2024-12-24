В Бразилии выявлены нарушения трудового законодательства на стройке завода BYD

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО — В Бразильском штате Баия обнаружены 163 гражданина Китая, трудившихся в условиях, которые власти охарактеризовали как близкие к принудительному труду, на строительной площадке завода китайского производителя электромобилей BYD. Об этом сообщили представители прокуратуры на пресс-конференции.

Согласно данным властей, рабочие были наняты в Китае другой компанией и доставлены в Бразилию с нарушением законодательства. Их рабочий день превышал допустимые нормы, иногда они трудились без выходных, а условия проживания и работы были признаны унизительными. Также были выявлены другие нарушения трудовых прав.

Компания BYD пока не предоставила комментарии по данной ситуации. Имена фирм, занимавшихся наймом рабочих, официально не разглашаются.

В Бразилии понятие «условия, схожие с рабским трудом» охватывает не только принудительный труд, но и долговую зависимость, унизительные условия работы, чрезмерную продолжительность труда, угрожающую здоровью, и любые действия, нарушающие человеческое достоинство.

По словам инспектора труда Лиане Дуран, работники были вынуждены запрашивать разрешение на выход из мест проживания, а у 107 из них работодатели изъяли паспорта. Она также отметила, что условия на рабочем месте представляли угрозу для безопасности.

«Мы установили, что работа этих 163 человек проходила в условиях, схожих с принудительным трудом», — заявила Дуран. «Минимальные требования безопасности на объекте не соблюдались», — добавила она.