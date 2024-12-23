Xiaomi подключилась к сети зарядных станций Nio, Xpeng и Li Auto

Xiaomi присоединилась к зарядной инфраструктуре крупнейших китайских производителей электромобилей — Nio, Xpeng и Li Auto, благодаря чему её сеть пополнилась более чем 36 500 зарядными станциями. Это устраняет проблему нехватки зарядок для владельцев электромобилей Xiaomi.

Компания Xiaomi сообщила о своем сотрудничестве с тремя ведущими китайскими производителями электромобилей, которые в Китае известны под общим названием «Wei-Xiao-Li» (蔚小理). Это Nio, Xpeng и Li Auto, которые занимаются развитием зарядной инфраструктуры для электромобилей. В частности, Nio лидирует среди них, имея 2 527 быстрых зарядных станций и 11 657 зарядных точек, а также 1 671 станцию назначения с 13 007 зарядными пунктами.

Xpeng располагает 1 790 зарядными станциями с 9 070 зарядными точками, а Li Auto имеет 1 344 станции с 2 821 зарядным устройством. Таким образом, подключение Xiaomi к этой инфраструктуре добавило более 36 500 зарядных станций за один день без необходимости строить собственные устройства.

Компания также сотрудничает с операторами зарядных станций, такими как Sunnic, YKC, Towatt и Xiaoju, с целью улучшить доступность зарядки для своих клиентов.

На данный момент Xiaomi продает только один электромобиль — седан Xiaomi SU7, продажи которого стартовали в марте 2024 года. В течение девяти месяцев компания продала более 113 000 единиц, с планом на 2024 год — 130 000 автомобилей. Цена на Xiaomi SU7 варьируется от 215 900 до 299 900 юаней (около 29 600 – 41 100 долларов США), однако компания несет убытки, составляющие около 38 000 юаней (5 250 долларов) на каждый проданный автомобиль. В 2025 году Xiaomi планирует выпустить электрический кроссовер YU7.