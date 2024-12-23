BYD Atto 2 выйдет в Великобритании с запасом хода 311 км в начале 2025 года

Электрический компактный внедорожник BYD Yuan UP, который будет продаваться в Великобритании под названием BYD Atto 2, поступит в продажу в начале 2025 года. Модель входит в серию Dynasty и предлагается с запасом хода 311 км. В Китае автомобиль доступен в четырех комплектациях с ценами от 96,800 до 119,800 юаней (от 13,300 до 16,400 долларов США). Запас хода для китайской версии варьируется от 301 до 401 км.

Модель, которая появится в Великобритании, будет иметь один электродвигатель мощностью 130 кВт (174 л.с.) и крутящий момент 290 Нм, а также аккумуляторную батарею емкостью 42,4 кВт·ч, обеспечивающую заявленный запас хода в 311 км.

По внешнему виду BYD Atto 2 для Великобритании будет практически идентичен китайской версии, с сохранением дизайна «Dragon Face». Единственное отличие — на передней части автомобиля вместо надписи Yuan будет логотип BYD, а также были внесены незначительные изменения в хромированную окантовку.

Автомобиль построен на платформе BYD e-Platform 3.0 и имеет следующие размеры: длина — 4310 мм, ширина — 1830 мм, высота — 1675 мм, а расстояние между осями составляет 2620 мм.

В салоне предусмотрено сочетание черного и бежевого цветов, 8,8-дюймовая приборная панель, 12,8-дюймовый центральный экран и четырехспицевое рулевое колесо. Сиденья обиты замшей и кожей, а также сохранены некоторые физические кнопки на руле и центральной консоли.

В ноябре этого года китайская модель BYD Yuan UP продала 24,070 автомобилей, что на 2% больше по сравнению с предыдущим месяцем, а общее количество продаж с момента запуска в марте составило 133,633 единиц.