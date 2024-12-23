Nio представляет подбренд Firefly с малым электромобилем для Европы

Компания Nio, известная своей инновационной технологией обмена аккумуляторами, представила новый подбренд «Firefly», ориентированный на конкурентный рынок малых электромобилей. Первый автомобиль под этой маркой — пятидверный супермини, вдохновленный Honda e, был представлен в Китае с планами выйти на европейский рынок в первой половине 2025 года.

Firefly — третий подбренд в семье Nio, который будет использовать десятилетний опыт компании в области премиум-технологий для создания автомобилей, превышающих ожидания по дизайну, безопасности, пространству, интеллектуальным решениям и энергоэффективности.

Премьера бренда состоялась на «Дне Nio» в Гуанчжоу 21 декабря, где был показан компактный автомобиль, способный конкурировать с MINI. В Китае его можно заказать по цене 148 000 юаней (примерно 16 000 фунтов стерлингов). Для сравнения, минимальная цена на электрический MINI Cooper составляет около 30 000 фунтов, а базовая модель BYD Dolphin начинается от 26 195 фунтов.

Пока нет точных технических характеристик модели, также не уточняется, будет ли она использовать технологию обмена батарей, при которой разряженный аккумулятор можно заменить на полностью заряженный за пять минут.

Внешний вид автомобиля напоминает сочетание Honda e и Lancia Ypsilon с черной панелью радиатора, где размещен новый логотип, и тройными фарами. Кузов выделяется массивными арками колес и черными пластиковыми элементами на переднем и заднем бамперах. Ожидается, что автомобиль будет отвечать требованиям безопасности Euro NCAP с возможностью получения пятой звезды.

Firefly будет предлагать высокий уровень безопасности для малых автомобилей, а также ориентироваться на умные решения для городской жизни, включая акцент на дизайн, безопасность, пространство и энергоэффективность.

Никакие данные о мощности батареи или моторе еще не раскрыты, а значит, информация о пробеге и характеристиках остается неизвестной. Официальный запуск Nio в Великобритании пока не состоялся, но ожидается, что это может совпасть с дебютом Firefly в Европе.