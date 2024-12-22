 MG представит компактный электроседан и крупный гибридный внедорожник в 2025 году

Генеральный директор бренда MG Чжоу Янь сообщил, что в 2025 году компания выпустит два новых автомобиля: компактный электрический седан и большой подключаемый гибридный внедорожник на пять мест. Новинки будут сочетать китайский стиль с элементами, отражающими идею «китайских автомобилей по всему миру».

На данный момент неизвестно, будут ли эти модели представлены на международных рынках, кроме Китая.

Ранее в этом месяце Чжоу заявил, что один из новых автомобилей MG, выходящих в следующем году, получит полутвёрдотельные батареи. Возможно, эта инновация будет внедрена в представленный седан или внедорожник.

Сегодня модельный ряд MG включает электрический гиперкар EXE181, родстер Cyberster, четыре седана, хэтчбек MG4 EV и три внедорожника. В 2025 году в Австралии ожидается запуск семиместного внедорожника MG QS, который может быть аналогом Roewe RX9 с гибридной силовой установкой.

Бренд MG был основан в Великобритании в 1924 году, а в 2007 году стал частью китайской компании SAIC. За последние пять лет продажи MG за рубежом стабильно росли, достигнув 840 000 единиц в 2023 году, в то время как в Китае они постепенно снижались, составив лишь 100 000 автомобилей.

Для укрепления позиций на рынке SAIC в 2023 году объявила о трёхлетнем плане, направленном на увеличение продаж новых энергоёмких автомобилей до 3,5 миллионов к 2025 году.