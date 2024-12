Foxconn приостанавливает интерес к Nissan на фоне переговоров о слиянии с Honda

Тайваньская компания Hon Hai Precision Industry Co., известная как Foxconn, временно отложила свои планы по сотрудничеству с Nissan Motor Co., пока японский автопроизводитель ведёт переговоры о возможном слиянии с Honda Motor Co. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Foxconn ранее отправила делегацию для встречи с Renault SA, которой принадлежит 36% акций Nissan, но теперь предпочитает дождаться, насколько серьёзным будет прогресс в переговорах между японскими компаниями, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги.

Конкуренция за Nissan и возможное слияние Honda и Nissan

Интерес Foxconn стал новым витком в борьбе за Nissan, который сталкивается с падением прибыли и сокращением доли рынка. Honda и Nissan уже несколько лет обсуждают возможность сотрудничества и, по всей видимости, ускорили переговоры после подхода Foxconn, рассматривающей покупку всей компании.

Хотя неясно, вступал ли Nissan в серьёзные переговоры с Foxconn или уже отверг предложение, эксперты считают, что тайваньская компания вряд ли могла бы превзойти Honda в возможной сделке, учитывая тесные внутренние связи между японскими автопроизводителями.

Перспективы японского автопрома

Слияние Honda и Nissan могло бы консолидировать японскую автомобильную индустрию в две основные группы, предоставив участникам больше ресурсов для конкуренции на глобальном рынке. Nissan остро нуждается в партнёре для улучшения финансовой устойчивости на фоне реструктуризации, вызванной замедлением роста доходов и снижением прибыли.

На фоне новостей о возможном слиянии акции Nissan выросли на 25% за неделю, но всё ещё остаются на 20% ниже, чем в начале года.