Новая версия Denza D9 с гибридной системой BYD DM-i 5.0 выходит 26 декабря

Компания BYD объявила, что 26 декабря состоится запуск обновлённого MPV Denza D9 2025 года. Напомним, что модель 2024 года, представленная в марте, имеет начальную цену 339,800 юаней (около 46,600 долларов США).

Внешне автомобиль почти не изменился, сохранив семиместную компоновку, фирменную переднюю решётку в виде водопада и хромированные элементы декора. Новшеством стал лидар на крыше, который улучшает функции интеллектуального вождения, а также обновлённые 18-дюймовые многоспицевые алюминиевые диски. Логотип «BYD DM-i AWD» на задней части автомобиля подчёркивает модернизацию силовой установки. Габариты составляют 5250/1960/1900 мм, а колесная база — 3110 мм.

Автомобиль оснащён пятой генерацией гибридной системы BYD DM-i, которая включает 1.5T двигатель мощностью 115 кВт (154 л.с.) и электромоторы. Максимальная скорость автомобиля достигает 190 км/ч. Для покупателей доступны версии с передним или полным приводом: передний мотор выдаёт 272 л.с., а задний — 122 л.с. Батарея ёмкостью 39,938 кВт⋅ч обеспечивает чисто электрический пробег в 145 или 155 км. Заявленный расход топлива варьируется от 6,65 до 7,15 литра на 100 км.

Салон повторяет компоновку предыдущей версии с D-образным рулевым колесом, компактной панелью приборов и большим центральным экраном, но с изменённым дизайном рычага переключения передач.

С 2 по 15 декабря в Китае было продано 3,580 экземпляров Denza D9, что позволило модели занять второе место по продажам в сегменте, уступив Voyah Dreamer с результатом 3,674 единицы.