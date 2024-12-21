Lamborghini представила суперкар Temerario с гибридным V8

Lamborghini раскрыла стоимость нового суперкара Temerario, который заменит популярную модель Huracan. Базовая версия начнётся с £260,035, а облегчённый вариант Alleggerita будет стоить £297,235. Ожидается, что продажи в Великобритании начнутся в первой половине 2025 года.

Temerario оснащён 4,0-литровым V8 с двойным турбонаддувом и электрификацией. Общая мощность гибридной установки достигает 907 л.с., обеспечивая разгон до 100 км/ч за 2,7 секунды и максимальную скорость свыше 210 миль/ч. Суперкар поддерживает 13 режимов вождения, включая дрифт-режим, и способен работать в полностью электрическом режиме.

Дизайн интерьера включает три дисплея, улучшенную эргономику и больше места для пассажиров. Кроме того, владельцы смогут выбирать из более 400 цветов и множества вариантов отделки. Лёгкая версия Alleggerita за счёт использования углеродного волокна сокращает вес автомобиля на 12–25 кг.