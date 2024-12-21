Volkswagen и профсоюзы Германии договорились об оптимизации без закрытия заводов

Volkswagen AG и профсоюзы пришли к соглашению о сокращении более 35 000 рабочих мест в Германии к 2030 году. Эта мера должна обеспечить экономию свыше €15 млрд, одновременно сохраняя все 10 заводов компании в стране.

Достигнутые договорённости включают отказ от закрытия заводов, массовых увольнений и снижения заработной платы. Работники, в свою очередь, согласились на сокращение бонусов, уменьшение числа обучающихся, получающих постоянное трудоустройство, и снижение производственных мощностей на пяти площадках.

Производство автомобилей на заводе в Дрездене завершится в 2025 году, но объект будет перепрофилирован. Заводы в Вольфсбурге и Эмдене примут на себя выпуск моделей ID3 и ID4, а на заводе в Цвикау запустят проект по переработке автомобилей.

Руководство компании подчеркнуло важность этих изменений для повышения конкурентоспособности и перехода к электромобилям, отметив, что договорённость открывает путь к дальнейшим улучшениям.