BYD Dolphin стал самым безопасным китайским автомобилем в Латинской Америке

Электромобиль BYD Dolphin официально признан самым безопасным автомобилем в Латинской Америке, получив высшую оценку — пять звезд — в краш-тестах и тестах безопасности Latin NCAP. Это также первый электромобиль, который добился такого результата за всю историю Latin NCAP.

BYD Dolphin и его достижения в области безопасности

Хэтчбек BYD Dolphin, выпущенный в Китае в 2021 году, появился на рынке Латинской Америки в 2023 году, став хитом продаж в Бразилии. Ранее европейская версия автомобиля получила пять звезд в тестах безопасности Euro NCAP и ANCAP (Австралия). В декабре версия для Китая была признана самым безопасным китайским автомобилем по результатам Latin NCAP.

Оцененный Latin NCAP BYD Dolphin оснащен семью подушками безопасности и пакетом систем помощи водителю (ADAS) в стандартной комплектации. Каркас автомобиля выполнен на 78,2% из высокопрочной стали, что стало одной из причин высокой оценки.

Результаты краш-тестов

BYD Dolphin получил 93,17% за защиту детей, 92,6% за защиту взрослых, 77,03% за защиту пешеходов и 85,17% в категории безопасности уязвимых участников дорожного движения.

Эксперты Latin NCAP отметили, что ADAS был протестирован в различных сценариях: фронтальный и боковой удары, столкновение с полюсом, защита от хлыстовых травм, системы предотвращения столкновений, помощь в удержании полосы, контроль скорости и обнаружение объектов в слепой зоне.

«Dolphin Plus показал стабильную структуру и защиту ног водителя при фронтальном ударе, отличную защиту пассажиров при боковых ударах, а также адекватную защиту грудной клетки при столкновении с полюсом. Модель также продемонстрировала высокие показатели защиты детей и хорошее функционирование ADAS, которые входят в базовую комплектацию всех версий,» — говорится в релизе Latin NCAP.

Технические характеристики

BYD Dolphin для рынка Бразилии имеет размеры 4125×1770×1570 мм и колесную базу 2700 мм. Для сравнения, он длиннее Hyundai HB20 на 185 мм, шире на 70 мм и выше на 20 мм. Мощность электромотора составляет 95 л.с., а крутящий момент — 180 Нм. Литий-железо-фосфатная батарея емкостью 45 кВт·ч обеспечивает запас хода до 291 км на одной зарядке. Разгон до 100 км/ч занимает 10,9 секунды.

BYD Dolphin стал первым китайским электромобилем, получившим пять звезд в тестах Latin NCAP, подтвердив свой статус самого безопасного автомобиля из Китая в Латинской Америке.