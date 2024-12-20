Автопроизводители требуют отмены штрафов ЕС за превышение выбросов CO2

Германия, Италия и Чехия призвали руководство ЕС отменить финансовые штрафы для автопроизводителей, которые не смогут выполнить целевые показатели по выбросам CO2 с 2024 года.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в условиях сложностей в автомобильной промышленности введение штрафов лишь затруднит инвестиции компаний в развитие электромобилей. По его словам, автопроизводители активно выводят на рынок новые EV-модели, но потребителей нельзя заставить их покупать.

«Думаю, правильнее будет избежать штрафов и рассмотреть другие варианты. Это сложная задача, но я уверен, что решение найдется», — сказал Шольц после саммита лидеров ЕС.

Он также поддержал инициативу президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о создании «структурированного диалога» с автопромом.

ЕС запускает инициативу по поддержке автопрома

19 декабря Комиссия объявила о создании Стратегического диалога о будущем автомобильной промышленности. Эта инициатива объединит компании и профсоюзы для разработки рекомендаций по укреплению сектора. Фон дер Ляйен подчеркнула, что будущее европейского автопрома должно оставаться в Европе.

Шольц сообщил, что лидеры ЕС договорились обсудить результаты инициативы на следующем саммите в марте. Премьер-министры Италии и Чехии также планируют выступить с предложением об отмене штрафов для автопроизводителей.

Согласно оценкам отрасли, автопроизводителям может грозить до 15 миллиардов евро штрафов за несоблюдение норм выбросов, причем больше всех пострадает Volkswagen Group. Компании предупреждают о возможных закрытиях заводов и сокращениях рабочих мест из-за низкого спроса на электромобили и конкуренции со стороны Китая.

Франция также выразила несогласие с введением штрафов. В документе, представленном правительством, подчеркивается необходимость сохранить цели по выбросам, но найти решение для избежания штрафов.

«Реальность, с которой мы сталкиваемся сейчас, отличается от той, к которой мы готовились», — заявила министр климата Франции Агнес Панье-Рюнаше на встрече министров ЕС.

Текущие нормы ЕС требуют, чтобы автопроизводители поддерживали средний уровень выбросов CO2 по всему парку автомобилей. Снижение продаж электромобилей может увеличить средний уровень выбросов, что приведет к невыполнению целей.

Ряд стран, включая Австрию, Болгарию, Румынию и Словакию, также призвали пересмотреть политику ЕС в области сокращения выбросов. Швеция, где базируется Volvo, осталась среди немногих стран, выступающих за сохранение штрафов.