Новый Mercedes GLB 2026 замечен во время тестов

Линейка компактных автомобилей Mercedes нового поколения на платформе MMA начинает обретать форму. Среди них замечен на тестах обновлённый кроссовер GLB.

Хотя тестируемая модель оснащена двигателем внутреннего сгорания, платформа MMA (Mercedes Modular Architecture) позволяет выпускать как гибридные, так и полностью электрические версии. Это будет реализовано и в новом GLB.

Первой моделью на базе MMA станет CLA, который дебютирует в 2025 году как электромобиль, а позже выйдет гибридная версия. За ним последуют два кроссовера и универсал. Среди кроссоверов — GLB, который, как ожидается, будет представлен до конца 2025 года, а в продажу поступит в 2026-м.

GLB, вероятно, будет доступен с гибридной и электрической силовыми установками с момента выхода. Гибридная версия, предположительно, получит модернизированный 1,3-литровый двигатель с мягким гибридным дополнением, выдающим 134 или 163 л.с.

Электрическая версия, заменяющая EQB, скорее всего, будет оснащена батареей ёмкостью 85 кВт·ч и системой полного привода с двумя моторами. Однако из-за большего веса и размеров запас хода будет меньше, чем у CLA с ожидаемыми 466 милями.

Камуфляж на тестируемом прототипе скрывает детали, но видны элементы нового дизайна Mercedes. Передняя часть стала более обтекаемой, с фирменной трёхлучевой оптикой, впервые представленной в концепте CLA 2023 года.

Блоковая форма кузова GLB сохранена, что подчёркивает его отличие от более округлого GLA. Такой дизайн обеспечит просторный салон, возможно, с семиместной компоновкой. Задняя часть пока имеет искусственные фары, а настоящие расположены по углам.