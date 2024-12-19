Tesla Model Y Juniper начнёт производство в январе, обновлённая версия и новая трёхрядная модель

Производство обновлённого Tesla Model Y, кодовое название Juniper, начнётся в январе, сообщает местная пресса. Помимо обновлённого пятиместного кроссовера, Giga Shanghai также начнёт выпуск трёхрядной шестиместной версии Model Y в четвёртом квартале 2025 года.

В отчёте не уточняются подробности о шестиместной версии. По информации источников из Giga Shanghai, эта версия будет иметь схожую компоновку с Model X, с двумя рядами капитанских кресел и третьим рядом скамейкой для дополнительного сиденья.

В сентябре Reuters сообщал, что Tesla планирует начать производство шестиместного Model Y в Китае к концу 2025 года. Компания, как сообщается, попросила поставщиков подготовиться к значительному увеличению производства Model Y на своём заводе в Шанхае, с целью достичь двузначного роста.

Обновлённый Model Y получит улучшения, аналогичные тем, что были сделаны в Model 3 Highland. Эти изменения включают обновления дизайна интерьера и экстерьера, улучшение ёмкости аккумулятора и производительности мотора, а также усовершенствования в области автопилота.

Giga Shanghai — крупнейший завод Tesla с годовой мощностью производства около миллиона автомобилей. Здесь выпускаются как Model 3, так и Model Y, в том числе текущие пятиместные версии. Завод был открыт в конце 2019 года, и производство Model 3 началось в январе 2020 года, а Model Y — в начале 2021 года.

В Китае Tesla Model Y значительно более популярна, чем Model 3. В 2024 году (с января по ноябрь) компания поставила 418 428 автомобилей Model Y, что на 5,6% больше по сравнению с прошлым годом. За тот же период было поставлено 155 747 седанов Model 3.

Model Y составляет 73% от всех продаж Tesla в Китае в 2024 году (с января по ноябрь).