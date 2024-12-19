Снижение продаж автомобилей в Европе: спад спроса в Италии и Франции

Продажи автомобилей в Европе в ноябре снизились на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 1,06 млн единиц, сообщила ассоциация ACEA. Основной спад пришелся на Францию и Италию, тогда как в Испании был зафиксирован рост.

Автопроизводители сталкиваются с падением спроса, вызванным высоким уровнем жизни и отменой субсидий на электромобили в ряде стран. Это особенно сильно ударило по продажам экологичных машин, стоимость которых выше, чем у традиционных авто с двигателями внутреннего сгорания.

Динамика продаж по сегментам

Продажи полностью электрических автомобилей в ноябре выросли на 0,9% благодаря скидкам в Великобритании, однако общий объём с начала года снизился. Регистрации подключаемых гибридов упали на 8,6%, тогда как продажи гибридов без возможности подзарядки увеличились на 16%.

Кризис в отрасли

Компании, включая Volkswagen Group и Stellantis, вводят меры по снижению затрат и урегулированию отношений с профсоюзами. Снижение спроса затронуло и поставщиков, таких как Bosch и Schaeffler, которые сокращают рабочие места. Swedish Northvolt подала на защиту от банкротства в ноябре.

Производители также сталкиваются с угрозой многомиллиардных штрафов за несоответствие новым экологическим стандартам, которые начнут действовать в следующем году.