Kia EV9 GT: электрический кроссовер с 501 л.с. и адаптивной подвеской

Электрический семиместный кроссовер Kia EV9 GT, который появится на рынке Великобритании в 2025 году, стал важной новинкой в сегменте производительных электромобилей. Первое представление модели состоялось на автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре, а теперь Kia раскрыла дополнительные детали.

Флагманская версия EV9 получила два электромотора общей мощностью 501 л.с.: 214 л.с. на передней оси и 362 л.с. на задней. Это на 122 л.с. больше, чем у GT-Line, а разгон до 100 км/ч занимает 4,6 секунды. Новый GT оснащён системой виртуальных переключений передач (VGS), вдохновлённой решениями Hyundai Ioniq 5 N, но вместо имитации звука двигателя здесь воспроизводятся звуки переключений.

Батарея ёмкостью 99,8 кВт⋅ч, как и у стандартной EV9, работает на 800-вольтовой архитектуре. Это позволяет заряжать её с 10 до 80 % за 24 минуты при мощности свыше 200 кВт. Однако запас хода снизился до 279 миль (450 км) по сравнению с 313 милями у базовой модели.

Обновления коснулись и шасси. Впервые для SUV Kia внедрены адаптивные амортизаторы, а электронный дифференциал повышенного трения (LSD) предотвращает пробуксовку колёс при ускорении. Установлены усиленные тормоза и новые 21-дюймовые колёса с широкими шинами.

Внешний облик дополнен стильными элементами, включая особые бамперы и кислотно-зелёные тормозные суппорты, а салон получил акценты в аналогичном цвете. Новые спортивные сиденья выполнены из кожи и микрозамши с зелёной прострочкой и логотипом GT, а трёхспицевый руль оснащён кнопкой для быстрого перехода в спортивный режим.

Стоимость и точные характеристики для Великобритании пока не объявлены, но, вероятно, цена перевалит за £85 000, что приблизит EV9 GT к конкурентам вроде Volvo EX90, Tesla Model X и Polestar 3.