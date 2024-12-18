Renault готова поддержать возможное объединение Nissan и Honda

Renault Group открыта к возможности, чтобы Nissan начала переговоры с Honda о возможном объединении, сообщает источник, знакомый с ситуацией. Французская компания заинтересована в том, чтобы японский автопроизводитель стал более сильным, поскольку Renault не готова вкладывать деньги в поддержку Nissan.

Renault, являясь крупнейшим акционером Nissan с долей в 36%, должна одобрить любое соглашение, отмечают источники. Несмотря на готовность рассмотреть возможное соглашение, Renault тщательно оценит его с учетом собственных интересов.

Переговоры между Nissan и Honda находятся на ранней стадии, также интерес к покупке контрольного пакета акций Nissan проявила тайваньская Foxconn. В то же время, компании Nissan и Honda сталкиваются с серьезными вызовами, особенно в Китае, где местные бренды, такие как BYD, захватывают рынок.

Новые партнерства могут повлиять на существующие проекты между Nissan и Renault, которые были значительно сокращены с 2020 года, хотя некоторые совместные разработки продолжаются, включая планы по производству малых электромобилей для Nissan на заводах Renault во Франции.