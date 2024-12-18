Lancia представит модель Gamma с электрической и гибридной силовой установкой

Компания Lancia анонсировала, что флагманская модель Gamma будет доступна как в полностью электрической версии, так и с гибридной силовой установкой. Этот автомобиль станет частью расширенной линейки бренда, в которой уже есть недавно выпущенная модель Ypsilon и ожидаемый Delta, который появится в 2028 году.

Производство нового Gamma начнется в 2026 году на заводе Stellantis в Мельфи, Италия. Это будет первый автомобиль Lancia, построенный на платформе STLA Medium, использованной в моделях Peugeot E-3008 и Vauxhall Grandland.

Gamma будет предлагаться в различных вариантах кузова, возможно, включая fastback или седан, а также, возможно, SUV. Ожидаемая длина модели — 4,7 метра, с запасом хода на электротяге более 700 км. Также будет доступна горячая версия HF, которая будет производиться в спортивной комплектации.