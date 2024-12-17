BYD запускает кампанию по набору в команду по исследованию гуманоидной робототехники

Компания BYD объявила о своем выходе в сферу гуманоидной робототехники, запустив глобальную кампанию по набору сотрудников для своей исследовательской команды Embodied Intelligence. В рамках набора компания ищет магистров и аспирантов 2025 года выпуска из ведущих университетов мира на должности старших инженеров-алгоритмиков, старших инженеров-конструкторов и старших инженеров-см模拟аторов, специализирующихся на передовых исследованиях в области гуманоидной и двуногой робототехники.

Команда Embodied Intelligence использует обширные промышленнные приложения компании для разработки и улучшения роботизированных систем. Она уже создала различные высокотехнологичные роботизированные продукты, включая промышленные, коллаборативные, мобильные и гуманоидные роботы. BYD сосредоточена на совершенствовании восприятия роботов и принятия решений, с целью ускорения внедрения «воплощенного интеллекта» в промышленные приложения.

Этот шаг соответствует более широкой стратегии BYD по интеграции искусственного интеллекта с автомобильными технологиями. В ходе празднования 30-летия компании, которое также совпало с выпуском десятимиллионного нового энергетического автомобиля (NEV), председатель и президент BYD Ван Чуанфу объявил о планах инвестировать 100 миллиардов юаней (13,73 миллиарда долларов США) в инновации на базе ИИ. Эта значительная инвестиция направлена на комплексные обновления в области интеллектуальных автомобилей.

Ранее компания инвестировала в Ubtech Robotics, что позволило внедрить промышленного гуманоидного робота Walker S1 на своих производственных мощностях. Высотой 1,72 метра и весом 76 килограммов, Walker S1 способен переносить до 15 килограммов, работая в тандеме с автономными логистическими транспортными средствами и автоматизированными системами. Это стало первым примером сотрудничества гуманоидных роботов и автономных логистических автомобилей, открывая путь для широкомасштабных беспилотных операций.

Ubtech, с которой BYD сотрудничает, активно работает с другими автопроизводителями, включая Dongfeng Liuzhou Motor, Geely, FAW Hongqi и Audi FAW, продвигая свою серию роботов Walker S, которые уже активно используются в автомобильных заводах для задач, таких как осмотр, контроль качества и наклейка этикеток. Кроме того, компания сотрудничает с Foxconn и SF Express для расширения применения своих роботов в производстве.