Jetour Shanhai T5 готовится к запуску: фото с тестов нового PHEV

Недавно в сети появились шпионские снимки как внешности, так и интерьера серийной версии Jetour Shanhai T5. Этот автомобиль производит бренд Jetour, который является частью компании Chery и специализируется на внедорожниках и кроссоверах.

Ранее в этом году на Пекинском автосалоне был представлен концепт Jetour Shanhai T5, размеры которого составляли 5403/2050/1936 мм, а колесная база — 3100 мм.

Судя по шпионским снимкам, Shanhai T5 — это крупный внедорожник с несущим каркасом, который, вероятно, будет конкурировать с такими моделями, как Fang Cheng Bao Bao 8. Внешний вид автомобиля соответствует жесткому внедорожному стилю, с выраженными прямыми линиями кузова.

Высокий клиренс обеспечит хорошую проходимость, а большие углы подъема и спуска помогут преодолевать сложные участки. В отличие от предыдущих моделей Jetour, T5 оснащен несущим кузовом и тройной системой блокировки для улучшения внедорожных характеристик.

Хотя внешний вид автомобиля всё ещё скрыт камуфляжем, он, скорее всего, будет схож с концептом, представленным на Пекинском автосалоне. На снимках заметны запасное колесо и буксировочный крюк.

Также опубликованы новые шпионские снимки интерьера T5. Видны двухспицевый рулевое колесо с плоским основанием и большой центральный экран мультимедийной системы.

Внутри можно заметить металлические элементы отделки, включая открытые заклепки, подчеркивающие внедорожный характер автомобиля. Также на центральной консоли находится большой поворотный регулятор, вероятно, для выбора режимов вождения или внедорожных режимов.

Jetour Shanhai T5 будет оснащен гибридным двигателем 2.0TGDI, установленным поперечно. Система PHEV использует двухскоростную гибридную трансмиссию с двумя электродвигателями. Общая мощность системы составляет 560 кВт, а максимальный крутящий момент — 795 Нм. Точные данные о ёмкости аккумулятора пока не раскрыты, однако общий запас хода предполагается около 1400 км.

Ожидается, что Jetour Shanhai T5 поступит в продажу в 2025 году.