Huawei и Chery представят кроссовер Luxeed R7 EREV с запасом хода до 1570 км

Кроссовер Luxeed R7 EREV от Huawei и Chery будет официально представлен в Китае 19 декабря. Новый автомобиль, сопоставимый по размерам с BMW X6, оснащён третьим поколением системы помощи водителю от Huawei и будет стоить менее 250 000 юаней (около 34 350 долларов США).

Сотрудничество Huawei и Chery

Luxeed — это совместный проект, в котором Chery отвечает за разработку платформы и производство, а Huawei — за электронные системы, ключевые компоненты и продажи. В текущую линейку Luxeed входят два электромобиля: седан S7 и кроссовер-купе R7. Модель R7 является самой популярной, с продажами свыше 11 000 единиц в ноябре.

В преддверии растущего интереса к электромобилям с увеличенным запасом хода Chery и Huawei представляют новую версию Luxeed R7 EREV, оснащённую удлинённым запасом хода.

Характеристики Luxeed R7 EREV

Модель сохраняет стильный внешний вид, характерный для электрического варианта: узкие фары, утопленные дверные ручки и покатая линия крыши. Несмотря на минималистичный дизайн, длина автомобиля превышает BMW X6.

Кроссовер оснащён 1,5-литровым турбированным двигателем внутреннего сгорания, который используется исключительно для зарядки батареи ёмкостью 36 кВт⋅ч от компании CATL. Прямой передачи к колёсам двигатель не осуществляет. Электрический запас хода составляет 201 км, а совокупный — до 1570 км по циклу CLTC. При полностью разряженной батарее автомобиль расходует 5,68 литра топлива на 100 км.

Интеллектуальные системы и цена

Luxeed R7 EREV оборудован системой Huawei Qiankun третьего поколения, поддерживающей автономное вождение на высокой скорости, движении по эстакадам и интеллектуальную парковку.

Начальная цена модели составит менее 250 000 юаней, а все подробности о кроссовере станут известны после дебюта 19 декабря.