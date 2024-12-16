Немецкие автопроизводители передают кадры оборонной отрасли на фоне кризиса

На фоне сокращения рабочих мест в автопромышленности Германии оборонные компании предоставляют рабочие места уволенным специалистам. Например, мюнхенский производитель радаров Hensoldt ведет переговоры о найме команд инженеров-программистов от двух автопоставщиков, включая группу до 100 человек, для выполнения растущих заказов на военную продукцию.

«Кризис в автомобильной отрасли — это шанс для нас», — заявил генеральный директор компании Оливер Дёрре.

Hensoldt уже наняла около 1 000 сотрудников в этом году и планирует аналогичное расширение в следующем. Также компания рассматривает новые партнерства и сделки.

Рост оборонных расходов на фоне геополитических конфликтов

Европейские страны увеличивают расходы на оборону из-за продолжающихся конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке. Этот тренд поддерживает оружейных производителей, таких как Rheinmetall, которая ранее объявила о найме работников от компании Continental.

Тем временем, автопром сталкивается с замедлением спроса на электромобили и конкуренцией с Китаем. По данным PwC, к 2030 году в Германии может быть сокращено до 12% рабочих мест в автосекторе из-за автоматизации и цифровизации.

Потенциал оборонной отрасли для экономики

Дёрре отметил, что усиление оборонной промышленности может сыграть ключевую роль в восстановлении немецкой экономики, включая развитие технологий ИИ и программного обеспечения. Hensoldt уже увеличила производство после начала конфликта в Украине, подняв свои финансовые цели на среднесрочную перспективу.

При этом руководитель подчеркнул, что для устойчивого развития необходима политическая ясность в вопросах финансирования, включая пересмотр ограничений на государственный долг.

«Политики должны обеспечить стабильность в планировании. Мы готовы действовать, если потребуется», — добавил Дёрре.