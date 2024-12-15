Chery представила Exeed Exlantix ET EREV с полным приводом и запасом хода 1500 км

15 декабря в Китае состоялся запуск полноприводного SUV Exeed Exlantix ET (Sterra ET на местном рынке) с увеличенным запасом хода. Модель предлагается в трех комплектациях:

Max: 239 800 юаней (33 000 долларов)

Ultra: 269 800 юаней (37 100 долларов)

Premium: 289 800 юаней (39 800 долларов)

Exlantix ET создан на платформе E0X и сохраняет размеры ранее выпущенных версий: 4955×1975×1698 мм с колесной базой 3000 мм. Внешне модель получила два новых цвета — серый и фиолетовый, закрытую переднюю решетку, сквозные световые полосы и 20-дюймовые многоспицевые диски.

Автомобиль оснащен системой полного привода Snow Leopard, сочетающей 1.5-литровый двигатель-генератор мощностью 115 кВт и два синхронных электромотора, выдающих 150 кВт/310 Нм спереди и 195 кВт/324 Нм сзади. С 41,16 кВт⋅ч аккумулятором запас хода достигает 1500 км по CLTC, включая 240 км в чисто электрическом режиме. Разгон до 100 км/ч занимает 4,8 секунды, максимальная скорость — 195 км/ч.

Exlantix ET поддерживает быструю зарядку (400 В), позволяя зарядить батарею с 20% до 80% за 17,5 минут. Впервые модель оснащена системой Falcon Smart Driving с 30 датчиками и чипами NVIDIA Orin-X для навигации в городе и на трассах, а также интеллектуальной парковки.

Салон включает 15,6-дюймовый экран, панель приборов на 10,25 дюйма, панорамную крышу 2,38 м² и аудиосистему с 23 динамиками. Кресла оснащены подогревом, вентиляцией и массажем. Также доступны голосовой помощник, удаленное управление и OTA-обновления.