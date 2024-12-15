Суд разрешил Элтону Маску подать апелляцию для восстановления его пакета на $56 миллиардов

Уилмингтон, Делавэр — Судья из Делавэра в пятницу открыл путь для подачи апелляции от Элоны Маска и Tesla с целью вернуть рекордный компенсационный пакет в $56 миллиардов, утверждённый для генерального директора компании.

Решение канцлера Кэталин Маккормик из Суда по корпоративным делам даёт возможность в течение 30 дней подать апелляцию в Верховный суд Делавэра.

Маск и совет директоров, который утвердил компенсационный пакет в 2018 году, могут оспорить решение Маккормик, которая в январе постановила, что они нарушили свою обязанность перед инвесторами, утвердив план компенсации, который она назвала «невообразимым» по размерам.

2 декабря Маккормик отказалась пересматривать своё решение, несмотря на то, что акционеры Tesla в июне проголосовали за этот пакет.

Tesla также может подать апелляцию на решение Маккормик, требующее от компании выплатить $345 миллионов адвокатам, представлявшим Ричарда Торнетту, акционера, который в 2018 году подал иск с требованием аннулировать этот пакет.

Ожидается, что Верховный суд Делавэра может занять около года для вынесения решения.