Mercedes разрабатывает платформу VAN.EA для новых моделей фургонов

Mercedes представил первую информацию о своей новой платформе VAN.EA, которая будет использоваться в будущих моделях коммерческих и кемперных фургонов. Планируется, что первые автомобили на базе этой архитектуры появятся в 2025 году.

Хотя изображение не раскрывает всех деталей, видно, что новый дизайн фургонов будет более премиальным, с современным обликом и наклонным лобовым стеклом. Mercedes заявляет, что первая модель, использующая VAN.EA, станет заменой для второго поколения электрического фургона eSprinter.

Компания анонсировала, что VAN.EA будет иметь несколько вариантов платформ: VAN.EA-P для премиальных автомобилей, включая семейные фургоны и лимузины, и VAN.EA-C для коммерческих моделей. Платформа обеспечит дальность хода электромобилей до 500 км и возможность выбора между передним и полным приводом.

Все новые фургоны на платформе VAN.EA будут оснащены системой MB.OS, которая обеспечит постоянную связь с интернетом и возможность получения обновлений. Также будет доступен уровень автоматического вождения 2-го уровня, с перспективой внедрения 3-го уровня до конца десятилетия.