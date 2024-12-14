В ноябре BYD Seagull стал лидером продаж на автомобильном рынке Китая

В ноябре 2024 года розничные продажи легковых автомобилей (седаны, внедорожники и MPV) в Китае достигли 2,424 млн единиц, что на 7,2% больше, чем в октябре, и на 16,6% больше по сравнению с ноябрем прошлого года. За период с января по ноябрь общий объем продаж составил 20,258 млн автомобилей. В ноябре было реализовано 1,12 млн седанов, 1,201 млн внедорожников и 104 тыс. автомобилей MPV. При этом оптовые поставки автомобилей за месяц составили 3,316 млн единиц.

Доля розничных продаж новых энергетических автомобилей (NEV) превысила 50% уже пятый месяц подряд, достигнув в ноябре отметки 52,3%. Продажи NEV составили 1,268 млн единиц, увеличившись на 5,9% по сравнению с октябрем и на 50,5% в годовом выражении. При этом продажи автомобилей с традиционными двигателями составили 1,155 млн единиц, что на 8,0% больше по сравнению с октябрем, но на 7,0% меньше по сравнению с ноябрем 2023 года.

Топ-20 самых продаваемых автомобилей в Китае, ноябрь 2024 года

BYD Seagull – 56 156 (+38,34% год к году) Tesla Model Y – 44 576 (-10,63%) BYD Song Plus – 40 265 (+15,36%) BYD Qin Plus – 36 787 (-3,33%) SGMW Wuling Hongguang Mini EV – 34 777 (+51,30%) BYD Qin L – 33 948 Nissan Sylphy – 32 977 (-15,67%) Volkswagen Lavida – 32 125 (+10,74%) BYD Seal 06 – 29 465 Tesla Model 3 – 28 914 (+85,03%) BYD Han – 28 433 (+36,6%) SGMW Wuling Bingo – 26 808 (+11,59%) BYD Yuan Plus – 26 400 (-14,15%) Geely Xingyue L – 24 667 (+11,08%) Li L6 – 24 318 Volkswagen Passat – 23 300 (+23,22%) BYD Song L DM-i – 23 230 Xiaomi SU7 – 23 156 Changan CS75 Plus – 22 942 (+24,05%) Volkswagen Sagitar – 21 767 (-26,66%)

BYD Seagull возглавил список самых продаваемых моделей, реализовав более 56 тыс. единиц. Среди автомобилей с традиционными двигателями в топ-20 вошли только Nissan Sylphy, Volkswagen Lavida, Volkswagen Passat и Volkswagen Sagitar. В целом, 79 моделей превысили отметку в 10 тыс. продаж, 26 моделей – в 20 тыс., а 8 моделей – в 30 тыс.

Несмотря на рост популярности NEV, за период с января по ноябрь автомобили с традиционными двигателями показали снижение продаж на 15,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 10,663 млн единиц (52,6% рынка). В то же время, продажи NEV выросли на 41,2%, достигнув 9,594 млн единиц (47,4% рынка).