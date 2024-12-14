Carlos Tavares назвал разногласия по стратегии причиной ухода из Stellantis

Карлос Таварес, покинувший пост генерального директора Stellantis 1 декабря, объяснил своё «дружественное» увольнение разногласиями с советом директоров по вопросам стратегии.

Таварес не стал раскрывать подробности своих разногласий с руководством, но в интервью португальской газете Expresso заявил, что решение об уходе было принято совместно с председателем Stellantis Джоном Элканном.

По информации источников Reuters, его резкий уход мог быть вызван недовольством некоторых членов совета директоров поставленными целями, которые сочли нереалистичными или вредными для компании.

«Главным приоритетом было защитить компанию, чтобы различия во взглядах не создали риска потери согласованности», — отметил Таварес. Он подчеркнул, что такой масштабный бизнес, как Stellantis, с 250 тысячами сотрудников, годовой выручкой в €190 миллиардов и 15 брендами, не может эффективно управляться при отсутствии стратегического единства.

На вопрос, испытывает ли он обиду из-за произошедшего, Таварес ответил отрицательно и отметил, что поступил бы так же, если бы мог вернуться в прошлое.

Ранее он считался одним из наиболее уважаемых руководителей в автомобильной отрасли, однако его подход вызвал критику после снижения продаж в Северной Америке, что привело к снижению прогноза прибыли Stellantis в сентябре 2024 года.

Дилеры и эксперты считают, что под руководством Тавареса цены на автомобили компании стали слишком высокими как в США, так и в Европе.

В своём первом интервью после ухода Таварес охарактеризовал текущее состояние автомобильной отрасли как начало «дарвиновского» периода. «Когда вы сталкиваетесь с бурей, нужно управлять кораблем по волнам, а не спорить о том, как лучше это сделать», — отметил он.