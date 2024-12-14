Mercedes-AMG готовит электрический супер-SUV для конкуренции с Porsche Cayenne

Mercedes-AMG представила первые изображения своего флагманского электрического внедорожника, который будет конкурировать с Lotus Eletre и будущим электрическим Porsche Cayenne.

Прототип проходит испытания в условиях низких температур вблизи Северного полярного круга, где также тестируют новый четырёхдверный GT, позиционируемый как потенциальный конкурент Porsche Taycan.

Дизайн пока безымянного электрического SUV отличается традиционной двухобъемной формой и длинным капотом, что заметно контрастирует с уже выпускаемыми моделями EQE и EQS SUV. Несмотря на маскировку, предполагается, что внедорожник получит крупную заглушенную решётку в фирменном стиле «Panamericana».

Модель построена на новой архитектуре AMG.EA, которая также станет основой для будущего электрического седана. Платформа включает алюминиевый каркас, аккумулятор с 800-вольтовой системой и модульную компоновку, подчеркивающую первенство спортивных характеристик над электрификацией.

Автомобиль оснастят минимум двумя осевыми электродвигателями нового поколения, более лёгкими и компактными по сравнению с традиционными радиальными моторами. Возможна установка до четырёх двигателей для точного управления крутящим моментом на каждой оси.

Ожидаемая мощность внедорожника, вероятно, превысит 1 000 л.с., учитывая, что Lotus Eletre развивает 905 л.с. Кроме того, в автомобиле будут доступны рулевое управление задними колёсами и карбон-керамические тормоза.

Запуск серийного производства ожидается к 2026 году, через 12–18 месяцев после выпуска четырёхдверного седана.