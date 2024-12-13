Mazda увеличивает производство EZ-6 для удовлетворения спроса в Китае

Модель Mazda EZ-6, официально выпущенная 26 октября, успешно завоевала китайский рынок, продав 2 445 единиц в ноябре. По данным Changan Mazda, этот результат вывел автомобиль в число трёх самых продаваемых новых седанов среднего класса с электроприводом в категории совместных предприятий в Китае. В ответ на растущий спрос производство на заводе Changan Mazda в Нанкине было увеличено.

Mazda EZ-6 построена на гибридной платформе Changan EPA и представлена в семи модификациях с ценами от 139 800 до 179 800 юаней (примерно 19 200–24 700 долларов США). Автомобиль доступен в версиях с полностью электрическим (BEV) и с расширенным запасом хода (EREV) двигателем. Дизайн модели выполнен в фирменном стиле Mazda «Kodo», с разделёнными фарами, LED-дневными ходовыми огнями и подсвеченным логотипом Mazda.

Размеры EZ-6 составляют 4 921 мм в длину, 1 890 мм в ширину и 1 485 мм в высоту, с колесной базой 2 895 мм. Внутреннее пространство автомобиля просторное, с 14,6-дюймовым экраном мультимедийной системы, цифровой панелью приборов и 50-дюймовым AR-дисплеем (AR-HUD) на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 8155. Среди других особенностей — система освещения с 64 цветами, аудиосистема Sony на 14 динамиков и кресла с функцией «нулевой гравитации» на передних сиденьях.

Полностью электрическая версия оснащена задним мотором мощностью 190 кВт и двумя вариантами батареи, обеспечивающими запас хода на уровне 480 км или 600 км (по стандарту CLTC). Зарядка от 30% до 80% занимает всего 15 минут. Модель с расширенным запасом хода (EREV) сочетает 1,5-литровый двигатель мощностью 70 кВт и электромотор мощностью 160 кВт, обеспечивая комбинированный запас хода до 1 301 км. Зарядка от 30% до 80% занимает 20 минут, что делает модель удобной для дальних поездок.

Changan Mazda проводит акции в рамках фестиваля покупок «Double 12», который продлится до 31 декабря 2024 года. Покупатели версии EZ-6 Intelligent Premium Edition могут получить скидки на пакеты обновлений с передовыми функциями, такими как AR-HUD, аудиосистемы Sony и шины Michelin e-primacy. Также предусмотрены субсидии на обмен старых автомобилей, пожизненные гарантии на отсутствие топлива для моделей EREV и низкие процентные ставки на финансирование.