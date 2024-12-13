Руководство Volkswagen обсуждает возможность закрытия заводов в Германии

Volkswagen рассматривает вариант сохранения крупных заводов в Германии, несмотря на финансовые трудности компании, сообщает Manager Magazin. Окончательное решение ещё не принято.

На заседании совета директоров, состоявшемся в середине ноября, обсуждался вопрос о прекращении производства на заводе в Дрездене и продаже предприятия в Оснабрюке. Однако потенциального покупателя для завода в Оснабрюке пока не найдено.

Меры, по словам источников, остаются на уровне обсуждений, и окончательное решение ещё не принято, хотя совет директоров стремится найти решение до Рождества.

Завод в Оснабрюке, на котором работает 2300 человек, в прошлом году произвел чуть более 28 000 автомобилей и может производить до 100 000 единиц в год. Здесь собирают модели Porsche Cayman и Boxster, а также Volkswagen T-Roc Cabrio. Porsche планирует перенести производство Cayman и Boxster на свой основной завод в Цуффенхаузене, а производство T-Roc Cabrio будет прекращено в 2025 году.

Завод в Дрездене был открыт в 2002 году для производства автомобилей премиум-класса, таких как Volkswagen Phaeton, который уже снят с производства. В настоящее время на нем работают 300 человек, выпускающих ограниченную серию электромобилей VW ID3.