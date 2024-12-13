Renault анонсировала запуск ограниченной серии электромобиля 5 Turbo 3E

Компания Renault объявила о запуске в производство нового электрокара 5 Turbo 3E. Этот уникальный автомобиль будет выпускаться ограниченным тиражом и предложит кузов, вдохновлённый ретро-дизайном, с полностью электрической силовой установкой и задним приводом. Вместо того чтобы быть высокопроизводительным вариантом современного Renault 5, 5 Turbo 3E станет эксклюзивной, ручной сборки моделью, стоимость которой может превысить шесть цифр.

Корпус, выполненный в основном из углеродного волокна, будет оснащён уникальной электросиловой установкой с двумя моторами в задних колесах, обеспечивающими суммарную мощность в 500 л.с. Это решение, повторяющее конфигурацию оригинального R5 Turbo с задним приводом, позволит достичь впечатляющих характеристик, включая разгон с 0 до 100 км/ч за 3,5 секунды. Параметры батареи пока не раскрыты, но порт для зарядки будет размещён в одном из внешних воздухозаборников, что отсылает к топливозаправочному баку оригинала.

Точные размеры и другие технические характеристики автомобиля ещё не раскрыты, а интерьер остаётся в секрете, но, вероятно, это будет двухместный автомобиль, как и оригинальная модель. Внешний вид нового 5 Turbo 3E полностью уникален, с агрессивно прорезанным капотом, расширенными арками для больших колёс и стильным диффузором с небольшим спойлером на задней части.

Производство будет организовано в специализированной французской команде, а цена, как ожидается, превысит 100 000 фунтов стерлингов. Несмотря на то что этот проект может показаться контрастом с усилиями Renault по созданию суббренда Alpine, он подчеркивает, что компания не оставляет амбиции в создании фокусированных высокопроизводительных моделей под своим основным брендом.