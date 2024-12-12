Jiyue сокращает проекты на фоне финансовых трудностей, слухи о банкротстве опровергнуты

Совместное предприятие Geely и Baidu, Jiyue, столкнулось с финансовыми проблемами. Компания сократила проекты и объединила отделы, так как общий объем продаж за 11 месяцев 2024 года составил менее 14 000 единиц. Сообщается, что у Jiyue нет средств для оплаты социального страхования сотрудников, однако слухи о банкротстве официально опровергнуты.

Jiyue была создана в 2021 году как совместный проект Baidu и Geely. Первоначально контрольный пакет акций принадлежал Baidu, но после неудачи с получением лицензии на продажу автомобилей структура компании была изменена, и Geely стала основным акционером. Продажи автомобилей начались в конце 2023 года, но из-за жесткой конкуренции результаты остаются низкими: с января по ноябрь 2024 года продано 13 834 автомобиля.

Финансовые проблемы Jiyue

11 декабря стало известно, что Jiyue задолжала поставщику услуг связи 360 000 юаней (49 550 долларов США). Хотя сумма незначительна для крупного совместного предприятия, это стало показателем серьезных финансовых трудностей.

На онлайн-встрече с сотрудниками генеральный директор Jiyue Ся Ипин признал наличие финансовых проблем. Сообщается, что компания не смогла оплатить социальное страхование в ноябре, и сотрудники обеспокоены возможной задержкой зарплат и бонусов.

Ся Ипин объявил о втором этапе развития компании, включающем:

Долгосрочные инвестиции в ключевые технологии;

Укрепление продаж и сервисного обслуживания для повышения конкурентоспособности;

Слияние дублирующих функций в отделах;

Сокращение нерентабельных проектов.

Несмотря на слухи о массовых увольнениях, компания их опровергла, но объединение отделов, вероятно, приведет к сокращению персонала. В то же время работа магазинов Jiyue, включая в Пекине, остается стабильной.

Стратегия выхода на зарубежные рынки

Из-за высокой конкуренции на китайском рынке Jiyue активно рассматривает возможность выхода на международные рынки. В мае 2024 года компания участвовала в Mobility Live ME в Абу-Даби, планируя продажи в ОАЭ совместно с Legend Holding Groups. Также обсуждаются поставки в Россию под брендом Jidu через партнера BorisHof.

Стратегия Jiyue сосредоточена на зарубежных продажах, чтобы справиться с финансовыми трудностями. Однако запуск на международных рынках пока не состоялся.