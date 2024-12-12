Stellantis продлевает остановку производства на заводе Mirafiori до 20 января

Компания Stellantis продлит приостановку производства на заводе Mirafiori в Турине, Италия, еще на две недели – до 20 января, сообщил глава профсоюза FIOM-Cgil на этом предприятии.

Завод уже неоднократно прекращал работу в этом году из-за низкого спроса на электрический Fiat 500e и два выпускаемых здесь спортивных автомобиля Maserati.

В конце прошлого месяца Stellantis объявила о приостановке сборочных линий на весь декабрь и до 5 января, объяснив это «продолжающейся неопределенностью в продажах» электрических автомобилей в Европе, а также люксовых моделей в Китае и США.