Новый электрокар Callum Skye представлен в деталях

Электрический багги Callum Skye теперь доступен для конфигурации, после публикации новых изображений интерьера. Компания, основанная известным дизайнером автомобилей Иэном Каллумом, объявила, что стоимость модели начинается от £80,000 и достигает £110,000, предлагая два варианта исполнения.

Модификации носят названия «Dynamic» и «Capable». Первая предназначена для движения по дорогам общего пользования, тогда как вторая, с усиленной подвеской, массивными шинами и отсутствием дверей, больше подходит для бездорожья и будет доступна с 2025 года.

Новые фотографии интерьера позволяют детально рассмотреть компоновку салона. Автомобиль оснащён посадочной схемой 2+2 с брендированными сиденьями Callum на переднем ряду. Центральная консоль с минималистичным дизайном вмещает селекторы передач и держатели для напитков.

Перед водителем расположены аналоговые приборы и сенсорный экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Спортивный руль с фирменным логотипом Callum и отделка из кожи от Bridge of Weir подчёркивают стиль интерьера. Среди заимствованных решений – педали от Volkswagen и воздуховоды от Volvo.

По словам Иэна Каллума, дизайн салона ориентирован на простоту форм и функциональность, что позволяет сохранить баланс между утилитарностью автомобиля и комфортом.

Внешний вид Callum Skye подчёркивает его внедорожные возможности. Автомобиль выделяется минимальными свесами, крупными шинами для бездорожья и стеклянными вставками в нижней части дверей.

Покупатели могут выбрать из четырёх основных цветов кузова для каждой версии. Для модели «Dynamic» доступны синий, песочный, серый и розовый, тогда как для «Capable» – аквамарин, жёлтый, красный и зелёный. Контрастные акценты на дверных петлях предлагаются в нескольких оттенках, включая серебристый и чёрный.

Callum Skye стал первой моделью, полностью разработанной и собранной внутри компании. Ранее Callum представила переосмысленный Vanquish 25 и его вариант Shooting Brake, но Skye демонстрирует совершенно иной подход, заполняя нишу на рынке.

Среди особенностей новинки – длина 4,047 мм и ширина 1,900 мм, что делает её чуть компактнее VW ID. Buggy. Электрокар оснащён батареей на 42 кВт·ч, обеспечивающей запас хода около 170 миль. Вес автомобиля составляет 1,150 кг, а распределение массы по осям – 50:50.

Скорость разгона до 62 миль/ч менее чем за четыре секунды, а зарядка с 0 до 100% занимает меньше 10 минут. Callum Skye сочетает инновации с практичностью, предлагая уникальное решение для любителей активного отдыха.