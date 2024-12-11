Европейская народная партия требует ослабить запрет на автомобили с ДВС в 2035 году

Крупнейшая политическая группа Европейского парламента, Европейская народная партия (ЕНП), выдвигает инициативу по смягчению основных мер ЕС, направленных на снижение выбросов CO2 от автомобилей, согласно проекту позиции, который оказался в распоряжении Reuters.

ЕНП требует отмены запрета на продажу новых автомобилей с выбросами CO2 в 2035 году, позволяя продолжение продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, работающих на биотопливе и других альтернативных видах топлива. Также предлагается пересмотр политики в отношении гибридных автомобилей с возможностью подключения, которые включают как электробатарею, так и двигатель внутреннего сгорания.

Автомобильный сектор Европы переживает кризис: спрос на автомобили снижается, китайские производители становятся более конкурентоспособными, а продажи электромобилей не оправдывают ожиданий. Это создает угрозу для тысяч рабочих мест.

Документ также призывает перенести вступление в силу более строгих норм CO2 на автомобили с 2025 года на 2027 год, аргументируя это недостаточной подготовленностью инфраструктуры для поддержки таких изменений.

ЕНП обладает значительным политическим влиянием, поскольку многие члены Европейской комиссии, включая президента Урсулу фон дер Ляйен, входят в её ряды.