Aston Martin Valhalla: новый суперкар с улучшенной мощностью и аэродинамикой

Представлен новый суперкар Aston Martin Valhalla — модель с центральным расположением двигателя, ориентированная на конкуренцию с Ferrari и Lamborghini.

Хотя Valhalla был впервые представлен более трех лет назад, он претерпел изменения, и его версия, которая выйдет в производство в следующем году, окажется мощнее, чем ожидалось. Автомобиль будет оснащен гибридной силовой установкой с турбированным V8 и тремя электрическими моторами, развивающими до 1,086 л.с. и 1,100 Нм крутящего момента, что на 100 л.с. больше, чем сообщалось ранее.

Мотор будет установлен на шасси из углепластика с алюминиевыми подрамниками и подвеской, вдохновленной технологиями автоспорта. Система активной аэродинамики дополнит комплектацию, увеличивая прижимную силу на скорости 240 км/ч до 600 кг.

Основные характеристики Valhalla впечатляют: разгон до 100 км/ч за 2,5 секунды, максимальная скорость 350 км/ч и сухой вес в 1,655 кг, что дает соотношение мощности к массе 642 л.с./т.

Силовая установка включает 4,0-литровый V8 с двумя турбинами, который в совокупности с электрическими моторами генерирует 1,063 л.с. Электродвигатели также обеспечивают возможность езды на электротяге до 13,7 км и функционируют как реверсный привод.

Шасси из углеродного волокна и подвеска с передними и задними рычагами обеспечивают оптимальные характеристики. Для снижения массы можно заказать магниевые колеса с шинами для трековых условий, которые сэкономят 12 кг.

Интерьер автомобиля выполнен в стиле автоспорта, с минималистичной центральной консолью и цифровыми дисплеями. В стандартную комплектацию входят адаптивные матричные LED-фары, системы помощи водителю и климат-контроль.