Xiaomi объяснила, почему кроссовер YU7 выйдет на рынок Китая в середине 2025 года

Xiaomi раскрыла причины, почему продажи электрического кроссовера YU7 начнутся в Китае в июне или июле 2025 года. Представители компании пояснили, что подали заявку на получение лицензии на продажу заранее, чтобы провести тестирование автомобиля без тяжелого камуфляжа. Хотя машина уже готова с юридической точки зрения, для запуска на рынке потребуется еще как минимум шесть месяцев.

YU7 был внесен в каталог Министерства промышленности и информационных технологий Китая 9 декабря. Процесс внесения в этот каталог является обязательным для получения лицензии на продажу, и обычно это означает, что автомобиль выйдет на рынок через один-два месяца. Поэтому многие китайские автолюбители ожидали, что Xiaomi YU7 появится в продаже уже в начале следующего года.

Тем не менее, в компании заявили, что кроссовер будет доступен на китайском рынке не ранее июня-июля 2025 года. В дальнейшем Xiaomi пояснила, почему запуск модели был отложен, несмотря на готовность автомобиля к выходу.

Кроме того, компания уточнила, что для начала массового производства YU7 необходимо завершить строительство второго этапа завода, так как на текущем предприятии нет свободных мощностей. Завод Xiaomi F2, который находится рядом с первым, должен быть завершен к середине 2025 года. Строительство началось в начале августа этого года, и компания планирует завершить его за 10-11 месяцев, что гораздо быстрее, чем строительство первого завода, которое заняло 15 месяцев.

Завод Xiaomi F2 займет площадь в 531 тыс. квадратных метров. В октябре 2024 года была завершена сборка стального каркаса для второго этапа.

Xiaomi YU7 — это полностью электрический кроссовер с размерами 4999/1996/1600 мм и колесной базой 3000 мм. Внутри предусмотрены пять мест, а снаряженная масса автомобиля составляет 2405 кг. Топовая версия YU7 будет оснащена системой полного привода с двумя моторами, мощность которых составит 681 л.с., а максимальная скорость — 253 км/ч. Энергией для моторов служит аккумулятор CATL на основе тернарных элементов NMC, однако его емкость пока не раскрыта.

Ожидаемая цена кроссовера составляет от 250 000 до 350 000 юаней (34–48 тыс. долларов). Для сравнения, Tesla Model Y в Китае стартует с цены 249 900 юаней (34 тыс. долларов). В период с марта по ноябрь 2024 года Xiaomi поставила в Китай 112 516 электромобилей, из которых 21 955 были проданы в ноябре.