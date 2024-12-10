BYD Sealion 07 DM готовится к глобальному запуску с пробегом 120 км на электродвигателе

BYD готовит к выходу на мировой рынок обновленную модель Sealion 07 DM, которая была раскрыта китайским регулятором. Это кроссовер длиной 4,9 метра с пятью сиденьями, силовой установкой DM 5.0, возможностью пробега до 120 км на электричестве и ускорением от 0 до 100 км/ч за 4,7 секунды. Модель поступит в продажу в Китае в начале следующего года.

Sealion 07 DM не является абсолютно новой моделью — это обновленная версия кроссовера Frigate 07, который был представлен на базе BYD Tang в 2022 году. Ранее он был частью серии автомобилей BYD, названных в честь боевых кораблей (например, Destroyer 05, Frigate 07). Однако теперь компания решила отойти от этой тематики, и обновленный Frigate 07 будет называться Sealion 07 DM.

Дизайн и особенности

Sealion 07 DM выполнен в стиле Marine Aesthetics, с плавными линиями и острыми фарами, соединенными светодиодной полосой. Такой элемент дизайна придает передней части автомобиля массивный вид. Кроссовер оснащен выдвижными дверными ручками, широкими арками колес и большим воздухозаборником в переднем бампере. Сзади располагается небольшой спойлер на крыше, задний дворник и отличительные задние светодиодные фары.

Модель может быть оснащена опциональным LiDAR-сенсором от RoboSense, а также станцией для дронов. Кроссовер имеет большой панорамный люк, который идет в стандартной комплектации. Размеры автомобиля составляют 4880/1920/1750 мм, а колесная база — 2820 мм. Внутри предусмотрены пять мест. Снаряженная масса модели варьируется от 2 103 до 2 346 кг.

Технические характеристики и силовая установка

Sealion 07 DM оснащен системой DM 5.0, включающей 1,5-литровый турбированный двигатель BYD472ZQB мощностью 115 кВт (154 л.с.), который используется в двух вариантах силовой установки — DM-i и DM-p:

DM-i: 1,5-литровый двигатель (115 кВт) и электродвигатель мощностью 200 кВт (268 л.с.), передний привод

DM-p: 1,5-литровый двигатель (115 кВт) и два электродвигателя мощностью 350 кВт (469 л.с.), полный привод

В версии DM-p автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 4,7 секунды и достигает максимальной скорости 200 км/ч, что добавляет спортивности в характеристики семейного кроссовера.

Sealion 07 DM использует единую литий-железо-фосфатную (LFP) батарею от FinDreams емкостью 26,6 кВтч и весом 231 кг. В зависимости от варианта силовой установки, модель может проехать на электротяге от 100 до 120 км. Расход топлива в случае разряженной батареи составляет от 5,5 до 6,6 л на 100 км.

Sealion 07 DM будет доступен на китайском рынке в начале следующего года, а позже может выйти на международные рынки, так как BYD активно продвигает серию Sealion за рубежом.