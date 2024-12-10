Volkswagen и профсоюзы продолжают переговоры, но решение пока не найдено

Вольфсбург — Переговоры между Volkswagen Group и профсоюзами по вопросу сокращения избыточных мощностей на немецких заводах не привели к решению, однако обе стороны охарактеризовали недавний раунд переговоров как конструктивный. В понедельник, в день переговоров, на заводах Volkswagen в Германии прошли масштабные забастовки.

По словам главного переговорщика Volkswagen Арне Мейсвинкеля, после более семи часов обсуждений стало очевидно, что стороны находятся на значительном расстоянии от решения.

Представитель профсоюзов Торстен Грёгер отметил, что это первый случай, когда переговоры прошли в «конструктивной атмосфере». Профсоюзы выразили готовность вернуться к переговорам 16 декабря.

Ранее Грёгер заявил, что если переговоры не будут направлены на поиск компромисса, то профсоюзы не видят возможности для продолжения обсуждений в этом году и готовы в 2025 году усилить забастовки до беспрецедентных масштабов.

Профсоюзы продолжают сопротивляться закрытию заводов, в то время как руководство Volkswagen заявляет, что такие меры невозможно исключить. Это свидетельствует о существенном разногласии между сторонами.

Рабочие VW приостановили работу на девяти немецких заводах, которые находятся под угрозой закрытия, а тысячи сотрудников прошли маршем в Вольфсбурге, где расположена штаб-квартира компании, чтобы поддержать требования профсоюзов.

Переговоры проходят на фоне усиливающейся конкуренции со стороны китайских производителей автомобилей, что побуждает Volkswagen искать способы радикально сократить расходы, чтобы оставаться конкурентоспособным.

Забастовки, охватившие более 68 тысяч рабочих в Вольфсбурге, стали крупнейшими за последние шесть лет, а общее количество участников значительно превысило показатели 2018 года. Профсоюз IG Metall заявил, что никогда не проводились забастовки более продолжительные, чем предварительные предупредительные.

Рабочие отвергли любые предложения по сокращению зарплат или закрытию заводов, и теперь могут усилить давление на Volkswagen путем проведения забастовок продолжительностью 24 часа и даже без ограничения по времени.

В компании утверждают, что сокращение мощностей и затрат необходимо, поскольку спрос на автомобили в Европе снижается, а издержки в Германии мешают конкурировать с новыми игроками на рынке.