Skoda Elroq: Удобный и доступный электромобиль для города

Skoda Elroq — это пример того, как простые идеи могут быть удачными. Вместо того, чтобы создавать что-то радикально новое, компания предложила компактную и более доступную версию успешного Skoda Enyaq, сохраняя акцент на ценности, пространстве, функциональности и комфорте. Вдобавок к этому появились новые элементы «Simply Clever», которые делают модель ещё более привлекательной.
Стоимость Skoda Elroq
Основные характеристики:
- Тип топлива: электрический
- Кузов: малый внедорожник
- Привод: задний
- Ёмкость батареи: 52 кВтч, 59 кВтч, 77 кВтч
- Безопасность: ещё не прошла тестирование NCAP
- Гарантия: до 3 лет/60 000 миль
С момента выпуска Skoda Enyaq прошло четыре года, и этот электромобиль по-прежнему остаётся одним из лучших выборов среди электроседанов и новых семейных автомобилей. Теперь компания представила более компактную версию этого автомобиля — Skoda Elroq, который основан на той же платформе MEB, используемой в Enyaq и других моделях, таких как Audi Q4 e-tron и VW ID. Buzz.
Skoda предпочла более сдержанный подход в разработке электромобилей по сравнению с рядом конкурентов и своей дочерней компанией Volkswagen, но в будущем она планирует выпустить ещё несколько чисто электрических моделей. Elroq конкурирует с такими автомобилями, как Kia EV3, Hyundai Kona Electric и Renault Scenic.