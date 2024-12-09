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Xpeng Land Aircraft Carrier замечен на дорожных тестах, поставки запланированы на 2026 год

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Xpeng Land Aircraft Carrier замечен на дорожных тестах, поставки запланированы на 2026 год

Модульный летающий автомобиль Xpeng Land Aircraft Carrier (LAC) был замечен во время дорожных испытаний в Китае. До этого автомобиль видели только в виде прототипа. Теперь же компания Xpeng приступила к тестированию серийного варианта. Поставки модели намечены на 2026 год.

Дизайн и особенности Land Aircraft Carrier
Проект LAC разрабатывается дочерней компанией Xpeng AeroHT, основанной в 2013 году. Предыдущие продукты Xpeng AeroHT больше напоминали дроны, однако в октябре 2023 года компания представила концепцию модульного летающего автомобиля. Он состоит из двух частей: крупного трехосного автомобиля и двухместного летательного аппарата. Впервые LAC совершил публичный полет в ноябре 2024 года на авиасалоне в Чжухае.

На дорожных тестах автомобиль сохранил основные элементы дизайна предсерийного варианта. У него три оси, широкие колесные арки, камеры вместо боковых зеркал и заднее стекло. Последнее малофункционально, так как летательный аппарат перекрывает обзор, но является обязательным элементом по нормативным требованиям.

LAC сочетает в себе массивный облик грузовика и современные дизайнерские элементы, такие как спойлер, утопленные дверные ручки и изящные стойки кузова. Однако тестовая версия была замечена без спойлера. Также у автомобиля есть активные воздухозаборники в передней части для охлаждения силовой установки.

Aircraft Carrier

Внутреннее устройство и характеристики
Салон LAC имеет крупные поручни, расположенные у передних и средних стоек, два ряда сидений и необычно оформленное рулевое колесо. Основная часть конструкции — «Материнский корабль», трехосный носитель с удлиненным кузовом (5,5 м) на базе платформы 800V. Он оснащен EREV-силовой установкой и способен преодолевать до 1 000 км в этом режиме. Благодаря системе быстрой зарядки 800V летательный аппарат можно зарядить с 30% до 80% за 18 минут.

Летательный аппарат напоминает крупный дрон. Его роторы складываются для размещения в багажнике автомобиля. Полного заряда достаточно для 5–6 полетов. Аппарат поддерживает как ручное, так и автоматическое управление.

Заказы и производство
На авиасалоне в Чжухае было получено 2 008 предварительных заказов от 12 корпоративных клиентов. В сентябре 2024 года Xpeng AeroHT сообщила о получении еще 150 заказов от двух компаний в провинции Чжэцзян. Стоимость Land Aircraft Carrier составляет 2 миллиона юаней (280 000 долларов США).

Массовое производство начнется в 2026 году на новом заводе, строительство которого стартовало 27 октября. Завод будет включать четыре производственных цеха с годовой мощностью 10 000 единиц.

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