Stellantis вернется в ассоциацию ACEA после ухода Тавареса

Компания Stellantis заявила о намерении вновь стать частью европейской автомобильной ассоциации ACEA, что может сигнализировать о более осторожной позиции по вопросам электрификации.

ACEA, расположенная в Брюсселе, является основной лоббистской организацией автомобильной отрасли с момента своего основания в 1991 году. В ее состав входят производители автомобилей, фургонов, грузовиков и автобусов, работающие в Европе. Среди членов ассоциации – азиатские автопроизводители Toyota и Hyundai.

Президент ACEA Лука де Мео приветствовал заявление Stellantis о вступлении в группу. «В условиях беспрецедентного кризиса конкурентоспособности в Европе и общей необходимости справиться с вызовами «зеленой» трансформации, как никогда важно действовать сообща», – заявил де Мео.

Де Мео, который также является генеральным директором Renault, в настоящее время занимает пост президента ACEA, который меняется среди членов ассоциации.

Stellantis занимает второе место на европейском рынке по продажам автомобилей, уступая только Volkswagen Group. Среди европейских брендов компании – Peugeot, Citroen, Opel и Fiat.

По данным ACEA, продажи Stellantis в Европейском Союзе снизились на 6,9% до 1,51 млн автомобилей до октября 2024 года, в то время как продажи VW Group, включая Audi, Porsche и Skoda, выросли на 2,9%, достигнув 2,36 млн.

7 декабря Stellantis подтвердила свое намерение подать заявку на вступление в ACEA.

Компания покинула ACEA в 2023 году по решению своего бывшего генерального директора Карлоса Тавареса, который выступал против призыва ACEA к ЕС пересмотреть цели по сокращению CO2 на 2025 год, что могло бы обернуться миллиардными штрафами для автопроизводителей, не выполнивших эти требования.

ACEA лоббирует перенос этих целей в связи с резким сокращением спроса на электромобили.

Таварес заявлял журналистам 17 сентября в Турине, что Stellantis готова к целям 2025 года, поскольку запускает ряд недорогих электромобилей под марками Citroen, Opel и Fiat на платформе Smart Car.

Таварес ушел с поста генерального директора Stellantis 1 декабря на фоне критики его конфликтного стиля руководства, который привел к разногласиям с дилерами, поставщиками, профсоюзами и правительством Италии во главе с премьер-министром Джорджией Мелони.