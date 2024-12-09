Audi A5 Avant TDI 2024: практичность и эффективность на смену A4

Компания Audi представила новую платформу для модели A5, и именно базовые версии получают наибольшую выгоду от внедрения обновлений. Они сочетают в себе новейший дизайн, улучшенную конструкцию и современные технологии, предлагая это по более доступной цене.

Начальная стоимость универсала A5 Avant TDI составляет £48,850, что делает его конкурентоспособным среди других автомобилей премиум-класса. Протестированная версия Edition 1, с ценой в £56,050, отличается спортивным шасси, заниженной подвеской и улучшенной отделкой салона. При этом её техническая база идентична базовой версии.

Универсал оснащён 2,0-литровым дизельным двигателем мощностью 201 л.с. и крутящим моментом 400 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 7,7 секунды, а максимальная скорость достигает 240 км/ч. Более дорогая версия с полным приводом quattro предлагает разгон до 100 км/ч за 6,9 секунды.

Салон нового A5 впечатляет просторностью и качеством отделки. Задний ряд рассчитан на троих пассажиров, а объём багажного отделения составляет 448 литров, увеличиваясь до 1,396 литров при сложенных сиденьях. Все модели оснащены электрическим приводом двери багажника, что упрощает загрузку.

В модельном ряду доступны три комплектации: Sport, S line и Edition 1. Все версии оснащены стандартным оборудованием, включая спортивные передние сиденья и новый 14,5-дюймовый OLED-экран с ИИ, адаптирующим функции автомобиля под предпочтения водителя. В Edition 1 добавлены массажные кресла, панорамный люк и аудиосистема B&O.

На дороге автомобиль демонстрирует плавность хода и управляемость. Подвеска настроена на комфорт, а шумоизоляция сводит к минимуму посторонние звуки. Mild-hybrid система позволяет двигаться на электротяге на малых скоростях, обеспечивая тихий старт.

Расход топлива составляет 53,3 миль на галлон, что обеспечивает запас хода свыше 700 миль. Выбросы CO₂ остаются на уровне 138 г/км, что делает автомобиль более экологичным среди дизельных моделей.

До выхода гибридной версии в следующем году, A5 Avant TDI можно считать наиболее сбалансированным выбором в новой линейке Audi A5.