Гибридный Tank 700 Hi4-T сочетает мощность и внедорожные возможности

Экстерьер:

Tank 700 Hi4-T, разработанный подразделением Great Wall Motor для внедорожников, представляет собой крупный гибридный автомобиль длиной 5,11 м, шириной 2,12 м (включая зеркала) и высотой около 2 м. Колесная база составляет 3 м, что обеспечивает мощный внешний вид и устойчивость. Благодаря углам въезда и съезда 32 и 33 градуса, автомобиль демонстрирует хорошую проходимость на бездорожье. Стандартная версия акцентирует внимание на функциональности, а колеса размером 275/50 R22 добавляют устойчивости.

Интерьер:

Салон рассчитан на пять человек, предлагая удобные передние сиденья и задние кресла с регулируемыми углами наклона и функцией массажа, что подходит для длительных поездок. Однако высокие пассажиры могут столкнуться с ограничением пространства для ног. Отсутствие электропривода задних дверей выделяется как недостаток для автомобиля этого ценового сегмента.

В интерьере практичность преобладает над премиальными элементами: некоторые детали, такие как хранение вещей и функциональность задних дверей, требуют доработки. Тем не менее, общий дизайн отвечает целям модели.

Грузовое пространство:

Размер багажника относительно небольшой для внедорожника такого класса, а высокая погрузочная платформа затрудняет загрузку крупных или тяжелых вещей. Складные задние сиденья увеличивают объем, но ограничения пространства остаются заметными.

На дороге и бездорожье:

Tank 700 Hi4-T оснащен гибридной силовой установкой, включающей 3-литровый V6 с двойным турбонаддувом и электрический мотор, общей мощностью 517 л.с. и крутящим моментом 750 Нм. Машина отличается плавным разгоном и низким уровнем шума, а подвеска обеспечивает комфортное движение, сглаживая неровности дороги. Однако большой вес (3 110–3 195 кг) и габариты усложняют маневрирование в узких местах.

Высокая посадка обеспечивает хорошую обзорность, что полезно как в городе, так и на пересеченной местности. На бездорожье автомобиль демонстрирует надежность благодаря высокому клиренсу и оптимизированной подвеске. Tank 700 способен преодолевать сложные участки, включая неровные дороги и грунтовки. Тяговая способность в 2 500 кг делает модель подходящей для перевозки грузов.

Заключение:

Tank 700 Hi4-T представляет собой гибридный внедорожник с высокой мощностью и комфортом в дороге. Его просторный салон и уверенная работа на шоссе и бездорожье подойдут для длительных поездок и приключений. Однако ограниченное багажное пространство и трудности в управлении в тесных условиях могут стать недостатками для некоторых владельцев. Автомобиль имеет потенциал для улучшения в части удобства интерьера и функциональности.