GAC-Toyota bZ3X: Новый электрокроссовер доступен для предзаказа в Китае

8 декабря совместное предприятие GAC-Toyota объявило о начале предзаказов на свой первый электрический кроссовер bZ3X. Модель предлагается в трех комплектациях: 430 Air+, 520 Pro+ и 620 Max с ценовым диапазоном от 100 000 до 200 000 юаней (13 800–27 500 долларов США). Официальный запуск намечен на март следующего года, а клиенты, внесшие депозит в размере 2000 юаней (275 долларов), получат приоритетную доставку.

Электрокроссовер выполнен в стиле «чистая электрическая эстетика», с такими элементами, как раздельные фары, скрытые дверные ручки, панорамная крыша площадью 1,14 м², затемненные зеркала, пороги и арки. Светодиодная дневная подсветка состоит из 112 кристаллических светодиодов, обеспечивающих восемь различных режимов взаимодействия, включая запуск, зарядку и поиск автомобиля.

На задней части размещен логотип «BEV». Модель доступна в семи цветах кузова: белый Sky, белый Pure Snow, серый Distant Mountain, серебристый Bright Moon, черный Vast, розовый Sky и золотой Cyber. Колеса доступны в размерах 18 или 19 дюймов.

Размеры автомобиля составляют 4600×1875×1645 мм, колесная база — 2765 мм, а снаряженная масса — 1690 кг.

Ключевой особенностью является система помощи водителю Momenta 5.0 ADAS, работающая на базе чипа Nvidia DRIVE AGX Orin X и 27 датчиков, включая камеры, радары и лидар. Среди более чем 25 функций системы: помощь в соблюдении скоростного режима, контроль светофоров, удаленная парковка и мониторинг слепых зон.

Электродвигатель мощностью 150 кВт (201 л.с.) разработан Guangzhou Nidec Auto Drive System Co., Ltd. и работает в паре с аккумулятором на 50,03 кВт·ч, обеспечивающим запас хода до 430 км (CLTC). Зарядка с 30% до 80% занимает 24 минуты. Старшие версии, вероятно, предлагают 520 и 620 км запаса хода.

В салоне расположены двухспицевый руль, 8,8-дюймовая цифровая панель приборов и 14,6-дюймовый центральный экран на базе чипа Qualcomm Snapdragon 8155 с поддержкой голосового управления. Задний ряд оснащен вентиляцией, складывающимся подлокотником, а также предусмотрены беспроводная зарядка, 32-цветная подсветка, семь подушек безопасности и аудиосистема Yamaha с 11 динамиками.