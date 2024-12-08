Европейский автопром сталкивается с новыми вызовами и сокращениями

Stellantis и Volkswagen Group готовятся к сложному году после глубоких перемен в 2024 году, которые затронули структуру европейского автомобильного рынка. Следующий год обещает быть не менее напряжённым.

Эксперты предупреждают о рисках, связанных с возможным обострением торговых отношений между Европой и США после возвращения Дональда Трампа на пост президента. Ограничение экспорта на американский рынок может усилить давление на производителей, вынуждая их сокращать расходы, чтобы сдерживать снижение прибыли.

Уже декабрь стал показателем будущих трудностей. Stellantis объявила об уходе генерального директора Карлоса Тавареса, а на предприятиях Volkswagen из-за планов масштабных сокращений приостановили работу около 100 тысяч сотрудников. Ожидается, что четвёртый раунд переговоров с профсоюзами 9 декабря может не привести к соглашению.

По мнению аналитиков UBS, автомобильная отрасль сталкивается с целым рядом проблем: снижение цен, потеря доли рынка в Китае, ужесточение норм по выбросам CO2, тарифные риски и слабый спрос продолжают оказывать давление на доходность сектора, несмотря на реструктуризацию.

Автопром, оставаясь одним из ключевых секторов экономики Европы, показывает самые слабые результаты за год. Инвесторы с осторожностью смотрят на перспективы восстановления рынка, так как сроки его стабилизации остаются неопределёнными.

Запасы заказов, накопленные после пандемии и дефицита полупроводников, постепенно иссякают, а спрос на электромобили замедлился. Падение спроса в Китае дополнительно усугубляет ситуацию. Это вынуждает автопроизводителей сокращать производственные мощности.

Так, Ford планирует сократить около 14% сотрудников в Европе к 2027 году, а Mercedes-Benz и Porsche пересматривают расходы. В цепочке поставок происходят аналогичные изменения: компании Bosch, Continental, ZF Friedrichshafen и Schaeffler объявили о десятках тысяч увольнений.

На фоне стагнации немецкой экономики, сокращения в автомобильной отрасли лишь усиливают давление на промышленный сектор, который уже демонстрирует признаки рецессии.

Volkswagen, тем временем, продолжает обсуждать с профсоюзом IG Metall меры по снижению расходов. Руководство компании отвергло предложение профсоюза, включающее сокращение дивидендов и бонусов. В случае отсутствия компромисса возможны дальнейшие протесты и забастовки.