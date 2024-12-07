Китайский Volvo EX90 с запасом хода 730 км выйдет на рынок в 2025 году

Китайское Министерство промышленности и информационных технологий (MIIT) раскрыло характеристики электрического внедорожника Volvo EX90, произведенного в Китае. Максимальный запас хода модели составит 730 км. Официальный запуск автомобиля запланирован на 2025 год. Volvo EX90 представляет собой электрическую версию бензинового XC90.

Все пять представленных комплектаций оснащены двухмоторным полным приводом и аккумулятором на 111 кВт·ч на основе тройных литий-ионных элементов. Запас хода, в зависимости от комплектации, составляет 710 или 730 км (по методике CLTC), а вес батареи достигает 663 кг. Снаряженная масса автомобиля варьируется от 2732 до 2780 кг, а максимальная скорость — 180 км/ч.

Мощность моторов:

Низкомощные версии: 173 кВт (232 л.с.) спереди и 127 кВт (170 л.с.) сзади.

Высокомощные версии: 180 кВт (241 л.с.) спереди и 200 кВт (268 л.с.) сзади.

Высокомощные версии разгоняются до 100 км/ч за 4,9 секунды. Быстрая зарядка позволяет восстановить заряд батареи с 10% до 80% за 30 минут.

Дизайн китайской версии совпадает с зарубежным вариантом: закрытая решетка радиатора, светящийся логотип бренда, скрытые дверные ручки и задние фонари в форме буквы C. На кузове присутствует логотип Volvo Asia Pacific, указывающий на производство в Китае. Опционально доступны двухцветные кузова, колесные диски диаметром 21 или 22 дюйма, омыватели фар и тонированные стекла.

Автомобиль построен на платформе Volvo SPA2 (Scalable Product Architecture). Его габариты составляют 5037×1964×1747 мм, колесная база — 2985 мм, что делает его на 84 мм длиннее нынешнего XC90.

В салоне используются элементы фирменного стиля Volvo: многослойная панель с интегрированными воздуховодами, 14,5-дюймовый вертикальный экран управления и полностью цифровая приборная панель. Ожидаются такие функции, как подогрев и вентиляция передних сидений, система контроля качества воздуха и продвинутые системы помощи водителю уровня 2.