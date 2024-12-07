Франция сокращает субсидии на покупку электромобилей на фоне бюджетного дефицита

ПАРИЖ — Франция значительно уменьшит субсидии на покупку электромобилей. Новый масштаб поддержки составит от 2 000 до 4 000 евро в зависимости от дохода, в то время как ранее суммы варьировались от 4 000 до 7 000 евро, сообщает источник в правительстве.

Этот шаг является частью более широких усилий по сокращению государственных расходов и покрытию дефицита бюджета. Он усугубляет проблемы автопроизводителей, которые уже сталкиваются с низким спросом на электромобили.

«Правительство твердо настроено на электрификацию легковых автомобилей, но бюджетная ситуация крайне сложная», — сообщил представитель властей.

В 2025 году общий объем государственной поддержки электрификации транспортных средств составит около 1 миллиарда евро (1,05 миллиарда долларов), что ниже текущего уровня в более чем 1,5 миллиарда евро.

Ожидается, что около 70% от этой суммы будет направлено на премии за покупку, а оставшаяся часть — на поддержку коммерческих автомобилей и финансирование программы социального лизинга для малоимущих домохозяйств.