Abarth планирует выпустить новые специальные версии электромобилей

Сейчас в линейке электромобилей Abarth представлены модели 500e и 600e, и, по словам представителей бренда, в будущем могут появиться новые ограниченные и специальные версии этих автомобилей.

В недавнем интервью для Auto Express глава Abarth в Европе, Гаэтано Торель, сообщил, что бренд продолжит выпускать модели, основанные на автомобилях Fiat, и не будет разрабатывать эксклюзивные модели. Тем не менее, Гийом Клерк, руководитель продуктового направления Fiat и Abarth, заявил, что Abarth сосредоточится на дальнейшей разработке 500e и 600e.

Ранее ограниченные и специальные выпуски были характерны для старых бензиновых моделей Abarth 595, таких как 695 70th и 75th Anniversary, 595 Scorpionero и 595 Yamaha Edition. Клерк отметил, что эта традиция может быть продолжена и для электромобилей: «Это часть нашей философии. Наши клиенты любят специальные версии, и мы будем развивать этот подход в будущем».

Что касается характеристик новых версий, Клерк отметил, что бренд ценит производительность и драйв с элементом «безумства». На вопрос о том, что именно подразумевается под «безумством» в контексте электромобилей Abarth, он ответил: «Безумие — это состояние души. Abarth — это как черная овца в группе Stellantis».

Кроме того, возможно, Abarth применит некоторые инновации, разработанные для 600e, включая новый электродвигатель и механический дифференциал с ограниченным скольжением, в модели 500e. Руководитель маркетинга продукции, Франческо Моросини, сказал: «В будущем мы посмотрим, что можно применить».

Что касается участия Abarth в мотоспорте, возможно, бренд сосредоточится на серии Formula E. Компания уже знакома с этим чемпионатом, поскольку новый электродвигатель 600e был протестирован на испытательном стенде Formula E, а шины и тормоза автомобиля также были вдохновлены этим чемпионатом. Клерк добавил: «Abarth имеет глубокие корни в мире соревнований. Мы не отказались бы от участия в Formula E». В серии уже участвуют DS и Maserati, а на вопрос, подходит ли Abarth лучше, чем ориентированные на люкс DS, Клерк ответил: «Согласен, это было бы более логично».