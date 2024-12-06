Генеральный директор Neta опроверг слухи о своей отставке

Сегодня появились слухи о возможной отставке генерального директора Neta Auto Чжан Яна, после того как в социальных сетях появилась информация, что он перешел в китайскую компанию Neomor, занимающуюся производством электрических логистических автомобилей. В ответ Чжан быстро опроверг эти слухи, назвав их «полным абсурдом». Компания Neta Auto также подтвердила, что Чжан Янг по-прежнему занимает пост CEO, и работа компании продолжается в обычном режиме.

Слухи о возможном уходе Чжана циркулируют уже несколько недель, некоторые связывают это с намерениями Комиссии по надзору за государственными активами в Наннине взять под контроль Neta Auto. 2 декабря компания вновь опровергла эти слухи, заявив, что Чжан продолжает работать в компании. Однако несмотря на официальные опровержения, ситуация продолжает порождать неопределенность на фоне текущих трудностей компании.

Neta Auto сталкивается с рядом проблем, включая увольнения, сокращение зарплат и невыполнение планов по продажам. В конце октября стало известно о снижении зарплаты сотрудникам отдела исследований и разработок, а в середине ноября были объявлены меры по реструктуризации компании для повышения эффективности и сокращения расходов. Основатель компании Фан Юнчжоу недавно признал финансовые трудности, упомянув, что в 2016 году некоторые члены высшего руководства не получали зарплату.

Дополнительные проблемы вызваны перебоями в работе производственных мощностей. Завод в Тунсяне, расположенный в провинции Чжэцзян, приостановил свою работу на полмесяца в ноябре, а ранее, в марте, остановился завод в Наннине. Число сотрудников компании снизилось с 8 000 до 5 000 человек, а зарплаты высокооплачиваемых сотрудников были сокращены на 30%. Задержки выплат еще больше ухудшают моральный климат в компании.

Что касается продаж, ситуация также оставляет желать лучшего. С января по сентябрь 2024 года Neta продала всего 53 853 автомобиля на внутреннем рынке, что составляет менее 30% от годового плана. В октябре продажи упали до примерно 4 500 единиц, что на 40% ниже по сравнению с предыдущим месяцем. Проблемы с поставками также привели к задержкам в поставках ключевых моделей, таких как Neta S, что подрывает доверие потребителей.

Чтобы компенсировать сложности на внутреннем рынке, Neta ориентируется на международные рынки. В настоящее время компания производит автомобили в Таиланде и Индонезии, а также планирует расширение в Центральной Азии, Юго-Восточной Азии и Латинской Америке. Однако новые тарифы ЕС могут затруднить планы по выходу на европейский рынок.